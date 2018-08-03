Afganistan'da patlama: 10 kişi can verdi
Afganistan'ın doğusunda bir camiye intihar saldırısı düzenlendi. Kanlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.
DİĞER HABERLER
Trump gazetecileri hedef gösteriyor
Birleşmiş Milletler, ABD Başkanı Trump'ın gazetecileri hedef gösterdiğini belirtti.
Trump, Kuzey Kore liderine teşekkür etti
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderine teşekkür etti.
Ahmedinejad, Trump'a seslendi: İsimleri açıkla
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad, Trump'a seslendi.
Çin'in göktaşı hamlesi dünyayı sarsacak
Çinli bilim insanlarının giriştiği göktaşı hamlesi dünyayı sarsacak.