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Afganistan'da patlama: 10 kişi can verdi

Afganistan'da patlama: 10 kişi can verdi.17070
  • Giriş : 03.08.2018 / 13:46:00

Afganistan'ın doğusunda bir camiye intihar saldırısı düzenlendi.

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Sepet Beşik

Afganistan'ın doğusunda bir camiye intihar saldırısı düzenlendi. Kanlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Trump gazetecileri hedef gösteriyor

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