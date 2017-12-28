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Afganistan'da patlama: 20 kişi can verdi

  • Giriş : 28.12.2017 / 10:49:00

Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör saldırısı gerçekleştirildi.

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Büyüyen Beşik

Afganistan kana bulandı. Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Görgü tanıkları ve resmi yetkililerden art arda açıklamalar geliyor.

Afganistan'da bu yıl içinde birçok kez medya kuruluşları saldırıya uğradı. Son olarak, Kabil'deki bir özel televizyon binasına geçen ay saldırı düzenlenmişti.

Ülkede yıl içinde kanlı terör örgütleri DEAŞ ve Taliban'ın gerçekleştirdiği onlarca saldırıda 1000'den fazla insan yaşamını yitirdi. Mayıs ayında diplomatik temsilcilerin bulunduğu bölgede patlatılan yüzlerce kiloluk bomba, 150'den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Hafta sonu istihbarat merkezine yürüyerek gelen bir DEAŞ'lı terörist üstündeki patlayıcıları infilak ettirmiş ve en az altı kişi ölmüştü.

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