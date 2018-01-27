Afganistan'da patlama: 40 kişi can verdi
Afganistan'ın başkenti Kabil yine kana bulandı. Eski içişleri binası yakınlarında meydana gelen patlama sonucu 40 kişi hayatını kaybederken, 110 kişinin de yaralandığı açıklandı.
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