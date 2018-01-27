Facebook Twitter Rss

Afganistan'da patlama: 40 kişi can verdi

Afganistan'da patlama: 40 kişi can verdi.17070
  • Giriş : 27.01.2018 / 14:50:00
  • Güncelleme : 27.01.2018 / 14:48:45

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araç patlatıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Afganistan'ın başkenti Kabil yine kana bulandı. Eski içişleri binası yakınlarında meydana gelen patlama sonucu 40 kişi hayatını kaybederken, 110 kişinin de yaralandığı açıklandı.

TÜRKİYE

Erdoğan: Başarımız kaygı yarattı!

İlçeyi karıştıran dedikodu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

David Copperfield'a cinsel taciz suçlaması

David Copperfield'a cinsel taciz suçlaması

Ünlü ilizyonist David Copperfield, cinsel tacizle suçlanıyor.

Sahibinden satılık savaş uçağı!

Sahibinden satılık savaş uçağı!

İsrail kullanmadığı 30 adet F-16 savaş uçağını elden çıkardı.

 

Pentagon açıkladı: Türkiye ile krizde değiliz!

Pentagon açıkladı: Türkiye ile krizde değiliz!

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.

ABD, Erdoğan-Trump görüşmesini çarptırdı

ABD, Erdoğan-Trump görüşmesini çarptırdı

Amerika Birleşik Devletleri, Erdoğan-Trump görüşmesini çarptırdı.

 

Rusya: ABD ülkeyi bölmeye çalışıyor

Rusya: ABD ülkeyi bölmeye çalışıyor

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ne Suriye politikası konusunda tepki gösterdi.

Türkiye'den sonra Katar da S-400 alıyor

Türkiye'den sonra Katar da S-400 alıyor

Türkiye ve Hindistan'dan sonra Katar da S-400 füze sistemi alıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya