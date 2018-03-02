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Afrika'da Fransa Büyükelçiliğine saldırı

Afrika'da Fransa Büyükelçiliğine saldırı.16063
  • Giriş : 02.03.2018 / 15:11:00

Afrika'da Fransa Büyükelçiliğine saldırı düzenlendiği öğrenildi.

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Sepet Beşik

Afrika ülkesi Burkina Faso'da Fransa Büyükelçiliğine maskeli kişilerce saldırı düzenlendi. Binaya ilk olarak bomba atıldığı daha sonra maskeli saldırganların ateş açtığı öğrenildi.

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da Fransa Büyükelçiliğine terör saldırısı düzenlendi. Fransa Büyükelçiliği, "saldırı altındayız" açıklamasında bulundu. Görgü tanıkları, saldırganların beş kişi olduğunu maske taktığını bildiriyor.

AFP muhabiri jandarma ve askerin bölgeye konuşlandığını aktardı. Bölgede çatışmalar yaşandığı belirtiliyor.

Fransa'nın Batı Afrika'daki büyükelçilerinden Jean-Marc Châtaigner, Twitter'dan yaptığı açıklamada olayın bir "terör saldırısı" olduğunu söyledi.

TRT

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