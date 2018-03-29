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Afrin'de 1 asker şehit!

Afrin'de 1 asker şehit!.10553
  • Giriş : 29.03.2018 / 09:33:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de yaralanan askerimiz ile ilgili acı haberi verdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin topraklarını terörden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonunda EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanan askerimiz şehit oldu.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında EYP’nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.

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