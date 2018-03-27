Afrin'de 2 asker şehit
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
TSK açıklamasında ayrıca şöyle dendi:
Hatay / Arsuz ilçesi kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Irak kuzeyi Kandil bölgesine birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.
TRT
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