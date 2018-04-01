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Afrin'de askeri araç mayına çarptı!

Afrin'de askeri araç mayına çarptı!.23522
  • Giriş : 01.04.2018 / 21:05:00
  • Güncelleme : 01.04.2018 / 21:05:57

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'de hainlerin tuzakları can almaya devam ediyor.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın geçişi sırasında mayın patladığı belirtildi.

Patlama nedeniyle araçta görevli bir sivil personelin şehit olduğu, üç askerin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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