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Afrin'de bombalı saldırı: 10 kişi öldü

Afrin'de bombalı saldırı: 10 kişi öldü.29306
  • Giriş : 27.06.2018 / 14:32:00

Suriye'nin Afrin bölgesinde bombalı saldırı meydana geldi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı operasyonu ile terör gruplarından arındırdığı Afrin'de şoke eden bir gelişme yaşandı. Bölgeye düzenlenen bomba araçlı saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından geçen Ocak ayında başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye’nin Afrin bölgesi, 18 Mart günü terör örgütlerinden tamamen arındırılmıştı. Özgürleştirilen ve sivillerin yeniden dönmeye başladığı Afrin kent merkezinde, bugün öğle saatlerinde PKK/PYD’li teröristler tarafından bomba yüklü 2 otomobil birbirine yakın noktalarda eş zamanlı olarak infilak ettirildi. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 10 sivil yaşamını yitirirken, yaralananlar oldu.

ÖSO ve kentte güvenliği sağlayan ve teyakkuz durumuna geçen TSK unsurları, yaralıları sağlık kuruluşlarına tahliye ederek Afrin’de önlemlerini artırdı.

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