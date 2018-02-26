Afrin'de flaş gelişme! Bir köy daha temizlendi
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun başarı ile devam ettirdiği Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili açıklama geldi. Afrin'de bir köyün daha teröristlerden arındırıldığı öğrenildi.
Böylece, teröristlerin, Afrin'in Türkiye sınırıyla kara temasının kesilmesine yaklaşık 7 kilometre kaldı.
Harekatta kuzey ve batı cephesi birleşirken, haritadaki hilal görüntüsü de tamamlandı.
Öte yandan, jandarma ve polis özel harekat timleri, Suriye tarafına geçti. Bir süre sonra Afrin merkezinde meskun mahal operasyonunlarının başlaması bekleniyor.
Bu arada, bölgede zaman zaman TSK’ya ait fırtına obüslerinden top atışı yapıldığı görüldü.
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı da 2059'a yükseldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Hatay'da incelemelerde bulundu.
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 85'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 113 noktayı ele geçirdi.
NTV
DİĞER HABERLER
14 ilde FETÖ operasyonu: 18 kişi gözaltında
FETÖ operasyonunda tutuklu sayısı yükseldi
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama
İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlar hakkında açıklama yaptı.
İzmir'de korkunç olay! Anne babasını öldürdü!
İzmir'de şizofreni tedavisi gören Deniz Çopur (45), tartıştığı babası Tahsin (82) ve annesi Tuna Çop
Düğün bitti, operasyon başladı!
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 10 yaş büyük kuzeniyle evlendirilmeye çalışılan kız çocuğu