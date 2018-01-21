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Afrin'de kara harekatı başladı!

Afrin'de kara harekatı başladı!.27051
  • Giriş : 21.01.2018 / 10:43:00
  • Güncelleme : 21.01.2018 / 10:43:10

Teröristlerin bulunduğu Afrin'den son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kara harekatını başlattı. Özel kuvvetler ve komandolar 2 noktadan sınırı geçti. Öte yandan tanklar ve askeri araçlar da Hatay sınırından Afrin bölgesine geçmeye başladı.

Terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altında bulunan Afrin bölgesine başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu da geniş kapsamlı operasyon başlattı.

TOP SESLERİ DUYULUYOR

Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara top atışları gerçekleştirdi. Kilis-Hatay hudut hattındaki bazı köylerden top sesleri duyuldu.

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