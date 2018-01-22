Afrin'de şehidimiz yok!
Hükümet sözcüdü Bekir Bozdağ'dan yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Bozdağ, şehid vermediğimizi açıkladı.
"Bu harekatta tek hedef PKK, KCK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleridir" diyen Bozdağ, bölge temizlenene kadar harekatın devam edeceğini söyledi. Bozdağ, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un sözlerine yanıt vererek "İşbirliğinin yolu belli, silah vermeyi durdurmak ve verilen silahları toplamaktır" dedi. Harekatla ilgili son bilgileri de paylaşan Bozdağ, "İlk 3 günde planlanan mesafe ve alan kontrolü sağlanmış durumdadır. Harekat sürecinde Allah'a şükür Silahlı Kuvvetlerimiz içinde şehit olan, yaralanan yoktur" diye konuştu.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ'ın sözleri şöyle:
Afrin bölgesinden Hatay ve Kilis illeri ile civardaki karakollara bugüne kadar 700 civarında taciz ve saldırı gerçekleşti. Afrin bölgesindeki terör gruplarının mevcudiyeti hem Türkiye’nin hem de Suriye’yi tehdit ettiği gibi Suriye’nin toprak bütünlüğü için tehdit oluşturmaktadır. Şu anda Türkiye’de 370 bin civarında Suriye’den Türkiye’ye gelmiş Kürt kardeşlerimiz bulunmaktadır.
Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, Afrin bölgesindeki terör örgütlerini ve teröristleri temizlemek, bölgeyi teröristlerin baskı, tehdit ve zulümlerinden kurtarmak maksadıyla 20 Ocak 2018 cumartesi saat 17.00 itibarıyla Zeytin Dalı harekatı başlamıştır.
Zeytin Dalı harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.
TÜRKİYE İÇİN TERCİH DEĞİL ZORUNLULUKTUR
Plandaki hedefler bir bir gerçekleştirilecektir. Harekat gelinen noktada, Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur. Zeytin Dalı harekatı meşrudur. Uluslararası toplum harekatın hukuki zemin ve gerekçeleriyle, hedefleriyle ilgili bilgilendirilmiştir.
Her toplumun sınırlarını, halkını koruması meşru hakkıdır. Türkiye de bu hakkını kullanmıştır.
Bu harekatta hedef PKK, KCK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütleridir. Terör örgütlerinin silahları, cephanelikleri, lojistik noktaları, mühimmatları, üsleri hedeftir. Bunun dışında bir hedef bulunmamaktadır.
Sivillerin zarar görmemesi için azami itina gösterilmektedir. Sivillerin zarar görmemesi için her türlü planlama yapılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri sivillere en ufak zarar gelmemesi için büyük itina göstermektedir.
'Siviller vuruldu' şeklindeki haberler kara propaganda amaçlı haberlerdir. Bu tür haberleri terör örgütleri ve terör örgütü yandaşları yaymaktadır.
Zeytin Dalı harekatı bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize karşı bir harekat değildir. Harekat, bölgede yaşayan Kürtleri, Türkmenleri, Arapları terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak içindir.
'RUSYA'YA DA BAŞKA BİR ÜLKEYE GARANTİ VERİLMEDİ'
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin Rusya'ya veya başka bir ülkeye verdiği herhangi bir garanti yoktur. Zeytin Dalı harekatının hedefi Afrin bölgesini teröristlerden temizlemek ve güvenli bir bölge haline getirmektir" dedi.
FRANSA VE BM
"Bir defa bir hususu düzeltmekte fayda var, Fransa bildiğimiz kadarıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) özel olarak doğrudan bir toplantıya çağırmamıştır. Fransa'nın yaptığı şey, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu pazartesi yapacağı toplantıda özel gündem maddeleri var bir de diğer işler bahsi altında gündemde yer alacak konular var. O diğer işler bahsinde oraya gündeme getirmek istediğiniz konuları getirmek isteyen taraflar oraya iletirler ve onlar da o toplantıda görüşülür. Tabi bu konuya ilişkin bir takım açıklamalar medyada yer alınca Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapmıştır. Fransa Dışişleri Bakanı, rejimin son zamanlarda İdlib'te, Doğu Guta'da ve diğer bölgelerdeki saldırıları sebebiyle insani durumların oluştuğunu ve bunu Birleşmiş Milletlerin gündemine getirmek istediklerini söyledi. Ama daha sonra attığı bir twitte Afrin kelimesi de geçince tekrar görüşmeler oldu, iletişim kuruldu ve sonunda en son yapılan açıklamada Fransa Dışişleri Bakanı resmi Twitter hesabından, BM toplantısının Suriyedeki insani yardımlarla ilgili olduğunu açıklamıştır."
"ULUSLARARASI TOPLUMDA BİR KONSENSÜS OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR"
"Burada şunun altını çizmekte özellikle fayda görüyoruz, Türkiye'nin terörle ve terör örgütleriyle mücadelesini bütün uluslararası toplumun desteklemesi ve Türkiye'nin yanında durması son derece önemlidir. Bildiğiniz gibi Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonraki süreçte ve öncesinde uluslararası toplumdan gelen açıklamalara baktığımızda, esasında bu konuda uluslararası toplumda bir konsensüs olduğu görülmektedir. Elbette bazı konularda farklılıklar, farklı yaklaşımlar olabilir. Eğer bu noktada Türkiye'nin karşısında bir tutum ortaya konursa elbette bu tutumun tam anlamı terör örgütlerinin yanında yer almak olur ki bunu da biz dostlarımızdan ve müttefiklerimizden beklemeyiz."
HDP'NİN ÇAĞRISI...
Bozdağ, "(HDP'nin sokağa çıkma çağrısı) Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde, herhangi bir suç oluşturan bir eylem ve söylem olduğunda hangi unsur takip edilirse bu konuda da suç oluşturan eylem ve söylem içine girenler bakımından da aynı usül işleyecektir" diye konuştu.
HAREKATTA ŞEHİT OLAN ASKERİMİZ YOK
Bozdağ, harekata ilişkin bir soru üzerine "Harekat planlandığı gibi devam ediyor. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri karadan harekat bölgesine girmiş durumdadır. İlk 3 günde planlanan mesafe ve alan kontrolü sağlanmış durumdadır. Harekat sürecinde Allah'a şükür Silahlı Kuvvetlerimiz içinde şehit olan, yaralanan yoktur. Terör örgütünün attığı roketler sonucu yaralanan, hayatını kaybeden vatandaşlarımız vardır. Şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum" diye konuştu.
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