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Afrin'de 8 terörist daha öldürüldü!

Afrin'de 8 terörist daha öldürüldü!.18423
  • Giriş : 24.01.2018 / 10:12:00
  • Güncelleme : 24.01.2018 / 10:14:38

TSK'nın düzenlediği Afrin operasyonunda önemli gelişmeler kaydedildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. TSK, Afrin'e sızmaya çalışan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Zeytin Dalı Harekatı başarı devam ediyor.

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