Afrin'de 8 terörist daha öldürüldü!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. TSK, Afrin'e sızmaya çalışan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Zeytin Dalı Harekatı başarı devam ediyor.
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