Afrin'de teröristlerden ilk köy alındı!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco güzergahındaki Şengel Köyünü bölücü terör örgütü PYD ile çatışmalar sonucu ele geçirdi. TSK ve ÖSO güçleri Afrin batısındaki Raco kasabasına doğru ilerleme kaydediyor.
Şengel köyü, Raco bölgesi güzergahında yer alıyor. Şengel, Türkiye sınırından girince ilk köy.
DİĞER HABERLER
Erdoğan: Afrin'de zafer yakındır
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da konuşuyor.
TSK'dan bir açıklama daha!
Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir açıklama daha yapıldı.
ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme
Bugün ABD ile Türkiye arasında kritik bir görüşme gerçekleşecek.