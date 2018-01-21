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Afrin'de teröristlerden ilk köy alındı!

Afrin'de teröristlerden ilk köy alındı!.18423
  • Giriş : 21.01.2018 / 14:21:00
  • Güncelleme : 21.01.2018 / 14:30:22

Suriye'de mevzilenen YPG/PYD'li teröristlerden ilk köy alındı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco güzergahındaki Şengel Köyünü bölücü terör örgütü PYD ile çatışmalar sonucu ele geçirdi.  TSK ve ÖSO güçleri Afrin batısındaki Raco kasabasına doğru ilerleme kaydediyor.

Şengel köyü, Raco bölgesi güzergahında yer alıyor. Şengel, Türkiye sınırından girince ilk köy.

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