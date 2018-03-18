Afrin'de yaralanan askerimiz şehit oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin topraklarında yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan askerimizin şehit düştüğü açıklandı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 15 Mart tarihinde yaralanan ve hastanede tedavisi sürdürülen bir askerin şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.
NTV
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