Afrin'deki Mehmetçik'in fotoğrafını paylaştı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i terör gruplarından temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonu için bölgede bulunan Mehmetçiğimizin postallarının fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
Ağar fotoğrafı, "Ve hepsiyle onurlu bir şahlanış, ve her şeyi, her zaman en güzel postal anlatır" notuyla paylaştı.
Emekli asker ve terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın paylaştığı fotoğraf adeta Afrin'de teröristlere karşı verilen mücadeleyi özetledi.
Zeytin Dalı harekatı Afrin kırsalında devam ederken güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın bugün sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf oldukça dikkat çekti. Afrin'de operasyonda olan bir askerin postallarının hali görenleri duygulandırırıken, Ağar paylaştığı fotoğraf için şu mesajı paylaştı: Afrin dağlarındaki Mehmetçik’ten. Mücadelede yaşam, ölüm, neşe, gırgır, keder, onur kısaca budur. POSTAL’dadır her şey. Serdengeçti bir bedbinlik, kavruk bir savrukluk, sessiz bir haykırış. Ve hepsiyle onurlu bir şahlanış. Ve herşeyi, her zaman en güzel POSTAL anlatır.
HÜRRİYET
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