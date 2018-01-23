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Afrin'den acı haber

Afrin'den acı haber.10553
  • Giriş : 23.01.2018 / 21:04:00

Afrin'deki çatışmada ağır yaralanan bir askerin daha şehit olduğu öğrenildi.

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Sepet Beşik

25 yaşında olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Muratdağı şehit oldu. Acı haber, şehidin ailesine verildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Afrin yakınlarında PKK/PYD’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Muratdağı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Uzman Çavuş Muratdağı’nın şehit olduğu haberi Kayseri'deki ailesine verildi. Şehit evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.Kayseri Müftüsü Şahin Güven de şehidin evine gelerek, dua okudu.

Şehidin 6 ay önce Birgül Muratdağı ile evlendiği öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, babasını küçükken yitirdiği öğrenildi.

ŞEHİT ÜSTEĞMEN YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Bugün Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Suriye’nin Ömer Uşağı kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olmuştu. Şehit Üsteğmen Usta’nın cenazesi yarın memleketi Ankara’da toprağa verilecek.

Harekatın 3. gününde Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu. 

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