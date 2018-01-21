Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı yapıldı!
Suriye'nin Afrin kentinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kent merkezine roketli saldırı yapıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olaylarda ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı yok.
Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre, ilk roket ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi'ne düştü. Roketin isabet ettiği araç kullanılamaz hale geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 evin damına isabet eden roketler ise 2 evde hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri olaya anında müdahale etti. İlk belirlemelere göre olayda ölü ve yaralanan olmadı.
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