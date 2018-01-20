Afrin'e bomba yağıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin için harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye sınırında kuracağı YPG ordusuna karşı hamlede bulunan TSK, obüslerle PYD'yi vuruyor.
Afrin operasyonu kapsamında Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır birliklerine tank ve askeri araç sevkiyatı devam ederken sınırın Afrin tarafındaki Qara Baba kasabasında yer alan Karasu çayına askerlerin rahat geçiş yapabilmesi için köprü yapılıyor.
Fırtına obüsleri de bir yandan taciz ateşi açan hedeflere karşılık verirken diğer yandan sınırın diğer tarafındaki altyapı çalışmalarının güvenli şekilde yapılabilmesi için, tehdit oluşturan mevzileri vurdu. Afrin kırsalındaki birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü.
Obüs atışlarının ardından iş makinelerinin sınırın diğer tarafına geçtiği görüldü.
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askerî araçlar ve iş makineleri Hatay'a ulaştı.
Tırlar üzerinde Hatay'a giriş yapan askerî araçlar ile iş makineleri, Kırıkhan ve Hassa ilçesindeki birliklere sevk edildi.
Araçların, sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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