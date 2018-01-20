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Afrin Harekatı'nın adı: Zeytin Dalı

Afrin Harekatı'nın adı: Zeytin Dalı.23522
  • Giriş : 20.01.2018 / 18:40:00
  • Güncelleme : 20.01.2018 / 18:40:29

TSK tarafından yapılan açıklamada Afrin'e yapılmaya başlanan operasyonun adının "Zeytin Dalı" olduğu öğrenildi.

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Günlerdir gündemden düşmeyen Afrin Harekatı başladı.

TSK'nın açıklamasında şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'dan itibaren 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Harekatı kapsamında PYD hedeflerinin yanı sıra DEAŞ hedefleri de vurulmaktadır."

TSK ayrıca PKK/PYD-YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını da açıkladı.

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