Afrin Harekatı'nın adı: Zeytin Dalı

Giriş : 20.01.2018 / 18:40:00

20.01.2018 / 18:40:00 Güncelleme : 20.01.2018 / 18:40:29

TSK tarafından yapılan açıklamada Afrin'e yapılmaya başlanan operasyonun adının "Zeytin Dalı" olduğu öğrenildi.