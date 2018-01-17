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Afrin'i terk ediyorlar

Afrin'i terk ediyorlar.23092
  • Giriş : 17.01.2018 / 09:46:00

Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan Afrin'de sivil halk kenti terk ediyor.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar ve Türkiye'nin terör örgütü PYD'ye olası askeri operasyonu bölge halkını tedirgin etti. İlçe halkı Afrin'i terk etmeye başladı.

Afrin merkezindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler, akşam saatlerine doğru araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı. Onlarca aracın Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü.

Yerel kaynaklar, sokaktaki hareketlilik ve ticari hayatın yavaşladığını, ilçede Türkiye'nin terör örgütü hedeflerine yönelik başlatması beklenen askeri harekat nedeniyle büyük gerilimin hakim olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye sınırındaki ilçeyi işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik harekatın her an başlayabileceğini açıklamıştı.

TRT

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