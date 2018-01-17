Afrin'i terk ediyorlar
Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar ve Türkiye'nin terör örgütü PYD'ye olası askeri operasyonu bölge halkını tedirgin etti. İlçe halkı Afrin'i terk etmeye başladı.
Afrin merkezindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler, akşam saatlerine doğru araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı. Onlarca aracın Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü.
Yerel kaynaklar, sokaktaki hareketlilik ve ticari hayatın yavaşladığını, ilçede Türkiye'nin terör örgütü hedeflerine yönelik başlatması beklenen askeri harekat nedeniyle büyük gerilimin hakim olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye sınırındaki ilçeyi işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik harekatın her an başlayabileceğini açıklamıştı.
TRT
DİĞER HABERLER
İngiltere'de yalnızlık bakanlığı kuruluyor
İngiltere'de 9 milyon kişi için yalnızlık bakanlığı kurulacağı açıklandı.
Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem oldu
Pasifik Ateş Çemberi içerisinde yer alan Taipei'de deprem yaşandı.
Yunanlılar Antalya açıklarına göz dikti
Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan, bu kez Antalya açıklarına göz dikti.
İran uyardı: ABD askerlerini Suriye'den çeksin
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ile ilgili kritik bir uyarı yapıldı.
Katar Emiri El Sani, Erdoğan ile görüşecek
Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ile ilgili açıklamada bulundu.