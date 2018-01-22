Facebook Twitter Rss

Afrin operasyonunda 2 ÖSO askeri şehit oldu

Afrin operasyonunda 2 ÖSO askeri şehit oldu.19144
  • Giriş : 22.01.2018 / 16:44:00

Afrin'e düzenlenen operasyonda 2 ÖSO askerinin şehit olduğu öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı operasyonunda 2 Özgür Suriye Ordusu askerinin şehit olduğu öğrenildi. Yaralıların Kilis'e getirildiği öğrenildi.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesine yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında PKK/PYD terör örgütü üyeleri ile girilen çatışmalarda yaralanan 2 Özgür Suriye Ordusu askeri, yaralı olarak Gülbaba Sıhhi Tahliye noktasında getirildi. Yaralılardan biri Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda, diğeri ise Kilis Devlet Hastanesinde şehit oldu.

TÜRKİYE

Soçi'de gelişme! YPG yok!

ABD: Operasyondan dolayı kaygılıyız

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Türk konsolosluğuna saldırı!

Türk konsolosluğuna saldırı!

Salzburg kentindeki Türk konsolosluğuna saldırı düzenlendi.

Çukurca'da havanlı saldırı: 3 kişi yaralandı!

Çukurca'da havanlı saldırı: 3 kişi yaralandı!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üs bölgelerine saldırı düzenlendi.

 

HDP'li vekil Alican Önlü hakkında soruşturma

HDP'li vekil Alican Önlü hakkında soruşturma

HDP'li Milletvekili Alican Önlü hakkında soruşturma başlatıldı.

6 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

6 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında 6 ilde operasyonlar düzenlendi.

 

TSK'nın taktiği teröristleri şaşırttı!

TSK'nın taktiği teröristleri şaşırttı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de operasyona başarı ile devam ediyor.

Genelkurmay Başkanı Akar sınırda

Genelkurmay Başkanı Akar sınırda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Suriye sınırında.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya