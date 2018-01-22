Afrin operasyonunda 2 ÖSO askeri şehit oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı operasyonunda 2 Özgür Suriye Ordusu askerinin şehit olduğu öğrenildi. Yaralıların Kilis'e getirildiği öğrenildi.
Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesine yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında PKK/PYD terör örgütü üyeleri ile girilen çatışmalarda yaralanan 2 Özgür Suriye Ordusu askeri, yaralı olarak Gülbaba Sıhhi Tahliye noktasında getirildi. Yaralılardan biri Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda, diğeri ise Kilis Devlet Hastanesinde şehit oldu.
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