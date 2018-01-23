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Afrin operasyonunda ikinci şehit!

Afrin operasyonunda ikinci şehit!.18423
  • Giriş : 23.01.2018 / 15:00:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afrin operasyonu hakkında konuştu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı operasyonu hakkında yaptığı açıklamasında harekat sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın şehit olduğunu belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör hedeflerine yönelik başlattığı ’Zeytin Dalı Harekatı’nın 4’üncü gününde, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (30) şehit oldu. Antalya’da bir okulda İngilizce öğretmeni olan eşi Saide Üstüner Usta’ya acı haber verildi. Şehit Üsteğmen Usta’nın anne ve babasının ise Ankara’da oturduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, acı haberi Twitter adresinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, "Vatanımızın bekası için Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen  Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun" mesajını paylaştı.

HÜRRİYET

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