Facebook Twitter Rss

Afrin operasyonunun yarısı tamamlandı

Afrin operasyonunun yarısı tamamlandı.26983
  • Giriş : 06.03.2018 / 08:22:00
  • Güncelleme : 06.03.2018 / 12:43:13

Hükümetten Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı operasyonu hakkında açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı operasyonu hakkında bilgi verdi ve harekatın yarısının tamamlandığını belirtti.

Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili bilgiler veren Bozdağ, “Harekâtın başlangıcından bu yana 2795 terörist etkisiz hâle getirildi. Zeytin Dalı Harekâtı ile bugüne kadar 112’si köy, 30’u kritik nokta olmak üzere toplam 142 bölge kontrol altına alınmıştır. Harekât bölgesine ait alanın yarısına yakını kontrol altına alındı. Harekât planlandığı şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin “DEAŞ’la mücadeleye odaklanalım” yönündeki açıklamaları hatırlatılan Bekir Bozdağ, Washington’a cevap olarak, “ABD’den yapılan açıklamalarda DEAŞ’a odaklanalım deniliyor. Diğer örgütlerine de odaklanılması lazım. Sadece bir terör örgütüyle mücadelenin öne alınıp diğer terör örgütlerinin değerlendirilmemesi kabul edilemez. Terör örgütlerini ayırmanın doğru olmadığını ifade ettik, bir defa daha ifade ediyoruz. Türkiye DEAŞ terör örgütünün saldırılarından en fazla zarar gören üçüncü ülkedir. Terör örgütlerinin bazılarını koruma kollama gibi bir yaklaşımı Türiye doğru bulmuyor. DEAŞ’a odaklanmayalım diyen bir Türk yetkili yoktur. Biz bütün terör örgütlerini birlikte tepeleyelim yok edelim diyoruz” dedi.

Çocuk istismarcılarına yönelik hadım da dâhil cezaların artırılması yönündeki soruya karşılık olarak da Bozdağ, şu bilgiyi verdi: “Bu çalışma kapsamında cezalar artırılmakta, caydırıcılık artırılmaktadır. Halk arasında hadım olarak bilinen konu kanunî dayanağa kavuşturulmaktadır. Bu tür eğilimi olan kişilerin bazı mesleklerde çalışması yasaklanacak. Bazı mesleklere girecek kişilerle ilgili psikoteknik incelemeler yapılacak. Bu suçları işlemiş olan kişilerin çocuklarımızın bulunduğu alanlara yakın ikamet etmesi ve yaklaşması yasaklanacak.”

Bozdağ, Yunanistan’dan Türkiye sınırını geçen iki askerin Türkiye’de tutuklanması konusunda da, “Ne Yunanistan hükûmeti Türkiye’den bir takas talebinde bulunmuştur ne de Türk hükûmeti Yunanistan’dan bir takas talebinde bulunmuştur. Bu askerler askerî casusluk suçlarından adli soruşturmaya tabi tutulmuştur. Bunların takas konusu yapılması söz konusu değildir. Darbeci askerlerin iade edilmesi Türkiye’nin haklı olduğu bir konudur” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE

Şenol Güneş'ten Aykut Kocaman'a cevap

Salih Müslim Almanya'dan istendi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Teröristler Afrin'e silah sevk ediyor

Teröristler Afrin'e silah sevk ediyor

TSK'nın operasyon yürüttüğü teröristler Afrin'e silah sevk ediyor.

İzmir'de huzur operasyonu: 490 kişi yakalandı

İzmir'de huzur operasyonu: 490 kişi yakalandı

İzmir'de huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan operasyonlarda 490 kişi yakalandı.

 

Muğla'da aracı durdurup katliam yaptı

Muğla'da aracı durdurup katliam yaptı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Aydın Bozkurt isimli şahıs katliam yaptı.

Müjdeli haber geldi! 10 bin polis alınacak

Müjdeli haber geldi! 10 bin polis alınacak

Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne 10 bin polis alınacağı öğrenildi.

 

Yardımcı doçentlik resmen kaldırıldı

Yardımcı doçentlik resmen kaldırıldı

Yardımcı doçentliğin kaldırılması için Meclis'te hazırlıklar tamamlandı.

FETÖ'de 12 rütbeli askere gözaltı

FETÖ'de 12 rütbeli askere gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında Düzce'de operasyonlar başlatıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya