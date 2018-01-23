Facebook Twitter Rss

Afrin şehidi için tören

Afrin şehidi için tören.19212
  • Giriş : 23.01.2018 / 12:36:00

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan asker için tören düzenlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan için Gaziantep'te tören düzenlendi. Tören sonrası askerin naaşı memleketine gönderildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Suriye sınırında terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.

Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda dün PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'nda işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törenin ardından Özalkan'ın naaşı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri uçakla Ankara'ya gönderildi.

Törene, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile askeri erkan katıldı.

NTV

Iğdır'da askeri araç kaza yaptı: 4 yaralı!

8,1 şiddetinde deprem! Tsunami uyarısı geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Mardin'de hudut karakoluna taciz ateşi

Mardin'de hudut karakoluna taciz ateşi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hudut karakoluna taciz ateşi açıldı.

Zeytin Dalı operasyonu şehidinin vasiyeti

Zeytin Dalı operasyonu şehidinin vasiyeti

Afrin'e düzenlenen operasyonda şehit olan askerin vasiyeti ortaya çıktı.

 

İDO ve BUDO seferleri iptal

İDO ve BUDO seferleri iptal

İDO ve BUDO seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

Burseya ele geçirildi

Burseya ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden elde edilen bilgilere göre Burseya da alındı.

 

Zafer Çağlayan Beştepe'ye geldi

Zafer Çağlayan Beştepe'ye geldi

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi.

Genelkurmay Başkanı'ndan pilotlara anons!

Genelkurmay Başkanı'ndan pilotlara anons!

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, pilotlara sürpriz bir anonsta bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya