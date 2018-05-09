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Afyon'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Afyon'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı.14171
  • Giriş : 09.05.2018 / 09:47:00

FETÖ soruşturması kapsamında Afyonkarahisar'da operasyon düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı belirlenen gaybubet evlerine baskın düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, aranan 20 kişi ile bu kişilerle hareket ettiği değerlendirilen 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve sahte kimlik yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

TRT

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