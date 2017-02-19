Facebook Twitter Rss

Afyon'daki kavgada silahlar konuştu: 1 yaralı

Afyon'daki kavgada silahlar konuştu: 1 yaralı.9339
  • Giriş : 19.02.2017 / 09:03:00

Afyonkarahisar'da çıkan tartışmada 33 yaşındaki M.B. bacağından vurularak yaralandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Yeşil Park yakınlarında saat 20.00 sıralarında Murat B. ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Gruptan 3 kişi, tartışma sonrası bir otomobille, yaya olarak olay yerinrden ayrılan Murat B.'nin peşine düştü. Dumlupınar Mahallesi Osman Atilla Caddesi’nde Murat B.'nin önünü kesen gruptan, Yahya K. tabancayla Murat B.ye ateş etti. Murat B., bacağından yaralanırken, rastgele çevreye de birkaç el ateş açan şüpheliler, otomobille olay yerinden uzaklaştı. Murat B., çevredekilerin yardımıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, otomobilin kiralık olduğunu tespit etti, araç kiralama şirketiyle irtibata geçti. Yer belirleme sistemiyle otomobilin bulunduğu noktayı tespit eden polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlk ortak miting Çanakkale'de

Başbakan: Casusluk suçlamaları doğru değil

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?'

'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?'

FETÖ/PDY'ye yönelik süren operasyonlar kapsamında Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan hakim ve savc

Trafik magandaları, bir aileyi daha yıktı

Trafik magandaları, bir aileyi daha yıktı

Trafik magandalarının sebep olduğu bir kaza daha, aile faciasına yol açtı.

 

Sosyal medya operasyonu başladı

Sosyal medya operasyonu başladı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca propaganda yapan isimlere karşı operasyon başlattı.

Hayrabolu Kaymakamı gözaltına alındı

Hayrabolu Kaymakamı gözaltına alındı

Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir gözaltına alındı.

 

Ünlü aktörden basına 100 bin dolarlık teklif

Ünlü aktörden basına 100 bin dolarlık teklif

Ünlü aktör Robert De Niro, gazetecilere yapacakları 1 haber karşılığında 100 bin dolar teklif etti.

TSK, Rusya yasağını gözden geçiriyor

TSK, Rusya yasağını gözden geçiriyor

Genelkurmay, Rusya yasağını yeniden gözden geçirecek


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya