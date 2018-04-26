Afyon Şeker Fabrikası'nın yeni sahibi Doğuş
Şeker fabrikalarının özelleştirme çalışmalarına devam ediliyor. Afyon Şeker Fabrikası da yeni sahibini buldu.
İhalede ilk fiyat 400 milyon lira oldu. Yapılan açık artırma sonrası kazanan firma Doğuş Gıda. Üçüncü ihalesini kazanan Doğuş Gıda, 725 milyon lira bedelle Afyon Şeker Fabrikası ihalesinde, en yüksek teklifi veren firma oldu. Öte yandan, ihale öncesi bina önünde gerginlik yaşandı.
En yüksek kotaya sahip fabrikalardan biri olan Afyon Şeker Fabrikası ihalesi 400 milyon lira açıldı. İlk elemeli turda Torunlar Gıda elendi. Fiyat 635 milyonAfyon Şeker Fabrikası ihalesini Doğuş Gıda kazandı
liraya çıktı. İkinci turda Özbey Holding elendi fiyat 680 milyon liraya çıktı. Son elemeli turda ise Mutlucan-NDM Ortak Girişim Grubu elendi.
DOĞUŞ, ÜÇÜNCÜ İHALEYİ KAZANDI
Açık artırma ihalesine geçildi. Fiyat 702 milyon lira seviyesinde. İhaleyi açık artırma teklifleri sürecinde, 725 milyon liralık teklifle Doğuş Gıda (Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ) kazandı. Doğuş Gıda, Yozgat Şeker Fabrikası ihalesini ise 275 milyon lira ile, Bor Şeker Fabrikası ihalesini ise 336 milyon lira ile kazanmıştı.
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