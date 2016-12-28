Ağaç kesme fidan dik
Ülkemizde yeni bir yıla girerken yılbaşı ağacı temini maksadıyla ağaç kesilmesini önlemek ve ülke genelinde fidan dikme alışkanlığını yaygınlaştırmak maksadıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı “Ağaç Kesme Fidan Dik” sloganıyla ücretsiz fidan dağıtımına başladı.
Bugüne Kadar 159 Milyon Adet Fidan Halkımıza Bedelsiz Dağıtıldı
Yaşadığımız dünyada tabii dengenin ve ekosistemin yeniden tesis edilmesinin en etkili yolunun yeşil dokuyu arttırmak olduğunu vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bunun için ağaçlandırma yapmak, bozuk orman alanlarını iyileştirmek ve korumak zorundayız. Bu gaye ile Bakanlık olarak son 14 yılda 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Diğer yandan kendi yaptığımız çalışmaların yanında halkımızın da ferdi olarak yapacağı çalışmaları destekliyor ve isteyen her vatandaşımıza bedelsiz orman ağacı fidanı veriyoruz. Bu çerçevede bugüne kadar 159 milyon adet fidanı halkımıza bedelsiz olarak dağıttık” diye konuştu.
Ücretsiz Fidanlar, Daha Sonra Toprakla Buluşturulmak Kaydıyla Verilecek
2017 yılına gireceğimiz şu günlerde halkımızı şuurlandırmak, çocuklarımıza orman sevgisi aşılamak maksadıyla ücretsiz fidan dağıtılacağını belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Yeni yıla girerken ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmak için, ülke genelinde her yıl olduğu gibi bu sene de fidan dağıtımları gerçekleştireceğiz. Yeni yıla fidan dikerek girmeyi teşvik maksadıyla, fidanlıklarımızdan stoklar dahilinde 3 yaşa kadar tüplü fidanları daha sonra toprakla buluşturulmak kaydıyla vatandaşlarımıza ücretsiz vereceğiz. Ayrıca bu fidanların toprakla buluşturulması hususunda orman teşkilatımız talep edilmesi halinde yardımcı olacaklar” değerlendirmesinde bulundu.
Kaçak Fidan Kesenler 10 Yıl Hapis Cezası Alabilir
Vatandaşların ormanlardan yılbaşı için fidan kesmeleri halinde cezaya maruz kalacaklarını ifade eden Prof. Dr. Eroğlu “Yılbaşı çamı olarak, göknar, ladin, vb. ağaçların usulsüzce ormanlık alanlardan temin edilebileceği yönünde duyumlar aldık. Orman teşkilatımıza bu hususta talimat verdim. Denetimlerimizi artırdık. 6831 sayılı Orman Kanunun 14 inci maddesi (A) bendinde ‘Devlet ormanlarında: Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra hartama çıkarmak’ yasaklanmıştır.
Orman Kanunun 91 inci maddesi ile de; ‘14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleri ile yasak edilen fiillerden dikiliden ağaç kesenler, kökünden sökenler veya hayatiyetini sona erdirecek şekilde boğanlar, ağaçlardan yalamuk, pedavra, hartama çıkaranlar üç aydan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. Suçun konusunun fidan olması halinde birinci fıkraya göre verilecek ceza bir kat artırılır.’ hükümleri yer almaktadır. Yılbaşı için ağaç kesenlere yukardaki ceza uygulanacak. Yani kaçak fidan kesenler 10 yıl hapis cezası alabilir” açıklamasını yaptı.
Vatandaşlar Kamu Spotlarıyla Bilgilendiriliyor
Vatandaşların kaçak kesimler dolayısıyla ceza almaması için ücretsiz fidan dağıtıldığını ve kamu spotlarıyla bilgilendirildiğini söyleyen Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bu maksatla hazırlanan yılbaşı temalı kamu spotumuzu sosyal medyada yayınlıyoruz. Ayrıca ulusal medyada yayınlanması için ilgili kurumlara gönderdik” diye konuştu.
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