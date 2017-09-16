Ağaoğlu Çinlilerle anlaştı! Turizm kenti kuruyor
Yaşadığı aşklar ve söyledikleri ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü isim Ali Ağaoğlu, Bodrum'da sahibi olduğu 12 milyon metrekarelik arazi için Hong Konglu ve Çinli yatırımcılarla anlaştı.
Çin devletine bağlı bir holdingin üst düzey yöneticileri ile Bodrum arazisini gezdiklerini anlatan Ağaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu “15 kişiden oluşan bir ekip bizi ziyaret etti. Bir haftadır Bodrum’daki ve İstanbul’daki projelerimizi gezip bilgi aldılar. Bizi zaten tanıyorlardı, daha da yakından tanıma fırsatı buldular. Turizm şehri oluşturmak için ön anlaşma imzaladık” dedi.
Çin’in tarihî ipek yolunu canlandırmak üzere yatırım planladığını anlatan Ağaoğlu “Çin’in tarihî İpek Yolu’nu canlandırma girişimi “Bir Kuşak Bir Yol Projesi” tam olarak aktif hâle geldiğinde, 68 ülkede yapılacak altyapı yatırımlarına 8 trilyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye de bu yatırımlardan payına düşeni alacak. Çinli yatırımcılar ipek yolunun finişini Bodrum’da yapmak istiyor. Bodrum onlar için batıya açılan pencere olacak. Devlet destekli stratejik bir proje olduğunu ve Türkiye’ye mutlak yatırım yapmak istediklerini söylediler. Burada konsepti, mimari tasarımı ve arazinin büyüklüğü ile Avrupa’nın en büyük turizm şehrini inşa etmeyi planlıyoruz. Bodrum’da sadece uluslararası yatırımcı değil yerli yatırımcıları da hedefliyoruz. Bodrum’u yeni bir Cannes ve yeni bir Miami yapacak çalışma içerisindeyiz” diye konuştu.
Ali Ağaoğlu, Hong Kong ve Çinli yatırımcılar ile gerçekleştirdikleri toplantıda kendilerine arazi ve proje ile ilgili bilgi verdiklerini söyledi.
HABERTURK
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