Facebook Twitter Rss

Ağaoğlu Çinlilerle anlaştı! Turizm kenti kuruyor

Ağaoğlu Çinlilerle anlaştı! Turizm kenti kuruyor.17847
  • Giriş : 16.09.2017 / 10:21:00
  • Güncelleme : 16.09.2017 / 10:26:36

Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu, Çinlilerle Bodrum konusunda anlaştı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Yaşadığı aşklar ve söyledikleri ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü isim Ali Ağaoğlu, Bodrum'da sahibi olduğu 12 milyon metrekarelik arazi için Hong Konglu ve Çinli yatırımcılarla anlaştı.

Çin devletine bağlı bir holdingin üst düzey yöneticileri ile Bodrum arazisini gezdiklerini anlatan Ağaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu “15 kişiden oluşan bir ekip bizi ziyaret etti. Bir haftadır Bodrum’daki ve İstanbul’daki projelerimizi gezip bilgi aldılar. Bizi zaten tanıyorlardı, daha da yakından tanıma fırsatı buldular. Turizm şehri oluşturmak için ön anlaşma imzaladık” dedi.

Çin’in tarihî ipek yolunu canlandırmak üzere yatırım planladığını anlatan Ağaoğlu “Çin’in tarihî İpek Yolu’nu canlandırma girişimi “Bir Kuşak Bir Yol Projesi” tam olarak aktif hâle geldiğinde, 68 ülkede yapılacak altyapı yatırımlarına 8 trilyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye de bu yatırımlardan payına düşeni alacak. Çinli yatırımcılar ipek yolunun finişini Bodrum’da yapmak istiyor. Bodrum onlar için batıya açılan pencere olacak. Devlet destekli stratejik bir proje olduğunu ve Türkiye’ye mutlak yatırım yapmak istediklerini söylediler. Burada konsepti, mimari tasarımı ve arazinin büyüklüğü ile Avrupa’nın en büyük turizm şehrini inşa etmeyi planlıyoruz. Bodrum’da sadece uluslararası yatırımcı değil yerli yatırımcıları da hedefliyoruz. Bodrum’u yeni bir Cannes ve yeni bir Miami yapacak çalışma içerisindeyiz” diye konuştu.

Ali Ağaoğlu, Hong Kong ve Çinli yatırımcılar ile gerçekleştirdikleri toplantıda kendilerine arazi ve proje ile ilgili bilgi verdiklerini söyledi.

HABERTURK

Ankara Valiliği yasak getirdi

Merkel'den Türkiye'ye şok tehdit

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İstanbul'da Pazartesi alarmı!

İstanbul'da Pazartesi alarmı!

İstanbul'da 18 Eylül Pazartesi günü uygulanacak bedava ulaşım için hazırlıklar başladı.

Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi.

 

İstanbul'da 15 adrese operasyon!

İstanbul'da 15 adrese operasyon!

İstanbul'da 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düğün dönüşü facia: 5 kişi öldü

Düğün dönüşü facia: 5 kişi öldü

Ankara'da düğünden dönen aileyi taşıyan otomobil, TIR'a çarptı.

 

Türkiye'den Kuzey Kore'ye kınama mesajı

Türkiye'den Kuzey Kore'ye kınama mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Ankara'da korkutan patlama!

Ankara'da korkutan patlama!

Şok olay. Ankara'da meydana gelen patlama paniğe neden oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya