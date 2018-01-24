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Ağbal: Operasyon ekonomiyi etkilemez

Ağbal: Operasyon ekonomiyi etkilemez.13802
  • Giriş : 24.01.2018 / 12:09:00

Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan operasyon ile ilgili açıklama geldi.

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonun ekonomiyi olumsuz yönde etkilemeyeceğini belirtti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Afrin’deki terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın ekonomiye olumsuz bir etki getirmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Maliye Bakanı Ağbal, Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili, "Ekonomi üzerinde olumsuz bir etki getirmesi mümkün değil. Amaçlarına ulaşacak şekilde ilerliyor" dedi.

Ağbal, harekat ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"2018'de ekonomiye yönelik beklentileri olumlu etkileyecek. Suriye'deki istikrarsızlıklar, jeopolitik gerginlikler ekonomiyle ilgili beklentileri olumsuz etkileyebiliyor. Türkiye'nin kararlı şekilde bu operasyonu yapıyor olması, herkesin beklediği şekilde başarıyla sonuçlanacak olması, beklentinin bu yönde olması, ekonomiye bu kanaldan gelecek riskleri ortadan kaldırıyor."

Ağbal, "Kamu maliyesi, ekonomiye büyüme tarafında özellikle vergi ayağında destekleyici unsurlar getirecek. 2018'de özellikle yatırım tarafında makina teçhizat harcamalarını destekleyecek birtakım düzenlemeler yapmamız gerektiği gözüküyor, o konuyla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

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