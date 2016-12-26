AGD'den Mekke'nin Fethi için basın açıklaması
AGD Aksaray Şube Başkanı Sait Çelebi Yaptığı Açıklamada "31 Aralik Cumartesi gününü 1 Ocak Pazar gününe baglayan gece Mekke’nin Fethinin Yil Dönümü olarak kutlanacaktir. Bilindigi üzere yeryüzünün ilk binasi Kâbe’nin bulundugu sehir olan Mekke Islam Ordularinca 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmistir. Anadolu Gençlik Dernegi öncülügünde geleneksel olarak düzenlenen fetih kutlamalari bu yil da ülkemiz genelinde birçok il ve ilçe merkezinde yapilacak olan salon programlari ile gerçeklesecektir. Bizde Aksaray Şubesi olarak Aksaray Kültür Merkezinde Saat 19.00 da fethi kutlayacağız. Büyük ilçelerimiz Eskil ve Ortaköyde de fetih programlarımız olacaktır.
Hemşehrilerimizin kendi milli ve manevi değerleriyle buluşması , yabancı kültürlerin etkisinden kurtulması için bu tür faaliyetlerin önemi büyüktür. fetih kelimesi bizim kültürümüzün bir yansımasıdır. işgal değil fethetmek islamın özüdür.
Mekke o dönemin müslümanlari için iskencenin, boykotun, ambargonun, zulmün her türlüsünün tadildigi yasanilmaz bir sehir haline gelmistir. Günümüz müslümanlarin bu büyük fetihten çikaracagi bazi dersler vardir. Öncelikle müslümanlar verdikleri sözü tutarlar, yaptiklari antlasmayi bozmazlar. Zaferin Allah’tan olduguna inanirlar. Sabrin ve fedakârligin müslümanca bir yasam tarzinin geregi oldugunu bilirler. Islam’i yasamanin ancak cihad ile mümkün oldugunu idrak ederler. Zafere giden yolda en büyük gücün inanç oldugunun farkindadirlar. Emaneti ehil ellere teslim etmek gerektigine inanirlar. Fethin gayesinin ganimet elde etmek degil, yürekleri kazanmak oldugunu bilirler. Islam’in yasanmasinda kadin erkek tüm müslümanlarin beyat sorumlulugu oldugunun farkindadirlar. Bir müslümanin gücü nispetinde tüm yeryüzünden sorumlu oldugunu bilirler. Tevazünün, vefanin ve sadakatin müslüman ahlakinin vazgeçilmezleri olduguna inanirlar. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi kendi milli ve manevi değerlerine sahip çıkmaya çağıyor ve maaile olarak fetih programımıza davet diyorum." dedi.
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