Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gözaltında
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın HSYK 2. Dairesince ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle açığa alındığı öğrenildi.
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