Ağır vasıtaların geçişine kısıtlama getirildi!
Ancak buna sınırlama getirildi. Ağır vasıtalarda şikayetçi olan vatandaşların çağrısı karşılıksız kalmadı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçişte gidiş-geliş maliyetleri ağır vasıtaların 300 TL’ye yaklaşmıştı. Bu maliyetten kurtulmak isteyen birçok kamyoncu ise çareyi Sirkeci-Harem arabalı vapur hattını kullanmakta bulmuştu.
Yeni alınan karara göre ağır vasıtaların saat 06.00-10.00 ve 16.00-22.00 arasında sahil yolunu ve Sirkeci-Harem hattını kullanmaları yasaklandı. Söz konusu duyuru sahil yolu üzerindeki bilgilendirme tabelalarında da yayınlandı.
HÜRRİYET
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