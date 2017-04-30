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Ağır vasıtaların geçişine kısıtlama getirildi!

Ağır vasıtaların geçişine kısıtlama getirildi!.21771
  • Giriş : 30.04.2017 / 09:54:00

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki fiyatları pahalı bulan ağır vasıta sürücüleri, köprü yerine deniz ulaşımını kullanmaya başlamıştı.

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Ancak buna sınırlama getirildi. Ağır vasıtalarda şikayetçi olan vatandaşların çağrısı karşılıksız kalmadı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçişte gidiş-geliş maliyetleri ağır vasıtaların 300 TL’ye yaklaşmıştı. Bu maliyetten kurtulmak isteyen birçok kamyoncu ise çareyi Sirkeci-Harem arabalı vapur hattını kullanmakta bulmuştu.

Yeni alınan karara göre ağır vasıtaların saat 06.00-10.00 ve 16.00-22.00 arasında sahil yolunu ve Sirkeci-Harem hattını kullanmaları yasaklandı. Söz konusu duyuru sahil yolu üzerindeki bilgilendirme tabelalarında da yayınlandı.

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