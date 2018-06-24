AGİT: Seçim şeffaf olarak gerçekleşti
AGİT, seçimin şeffaflığına dikkat çekerek sandıklar da büyük bir misafirperverlikle karşılandıklarını açıkladılar.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİT-PA) üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Artem Turov, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin şeffaf bir ortamda geçtiğini söyledi.
AGİT-PA ve Rusya parlamentosu alt kanadı Devlet Duması Avrasya Entegrasyonu ve Soydaşlardan Sorumlu Komite Üyesi Turov, AGİT-PA'dan iki kişi, Şangay İşbirliği Örgütünü temsilen bir kişi olmak üzere Rusya'dan gelen üç gözlemcinin seçim izleme faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Seçimin şeffaf bir ortamda geçtiğini söyleyen Turov, şöyle devam etti: "Ankara'da gördüğümüz katılım çok yoğundu. Sürekli seçmen akını söz konusuydu. Kapanışta da katılımın yoğun olduğu teyit edilmiş oldu. Ziyaret ettiğimiz sandıklarda seçim mevzuatına aykırılık teşkil eden herhangi bir durumla karşılaşmadık. Dolayısıyla seçmenin iradesini etkileyen herhangi bir unsur olmadığını söyleyebiliriz."
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