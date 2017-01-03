Facebook Twitter Rss

Ağlanacak haline güldüler

Ağlanacak haline güldüler.13640
  • Giriş : 03.01.2017 / 10:52:00

Müge Anlı'ya çıkan beyefendiler ağlanacak hallerine güldürdü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ekran fenomeni Müge Anlı’nın bugünkü konukları aynı kadın tarafından dolandırılan beyefendilerdi. Afyonkarahisar’dan gelen Mehmet Arıtürk,  Kayseri’den Osman Büyükelebaşı, Isparta’dan Ali Akden Ayşe adlı kadın tarafından dolandırıldı.

Müge Anlı’nın dünkü yayınına Mehmet Arıtürk konuk olmuş. Ayşe adlı bir kadının kendisini dolandırdığını söylemişti. Bugünkü yayına Mehmet Bey’le birlikte Kayseri’de yaşayan Osman Büyükelebaşı ve Isparta’da yaşayan Ali Akden konuk oldu.

Beyefendilerin yayında gösterilen Ayşe adlı kadının görüntüleri üzerine aralarında geçen diyalog herkesi güldürdü. Biri “Üstündeki bluzu ben aldım” dedi. Öteki; “O bluz şu anda benim evimde” dedi.

Aynı kadın tarafından dolandırılan beyefendiler ağlanacak hallerine güldürdü.

Federasyondan Cübbeli'ye büyük şok!

Kazdağları acil destek bekliyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fatih'te bir lokantaya silahlı saldırı!

Fatih'te bir lokantaya silahlı saldırı!

İstanbul Fatih'te bulunan bir kebap restoranına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralan

Samsun'da pide kavgası: 1 yaralı

Samsun'da pide kavgası: 1 yaralı

Samsun'da yediği pideyi beğenmeyen müşteri, dükkan sahibinden parasını geri istedi. Dükkan sahibi de

 

Okur: 17-25 Aralık Gülen'in talimatı

Okur: 17-25 Aralık Gülen'in talimatı

15 Temmuz darbe girişimi ile maskesi düşen FETÖ ile ilgili yeni detaylar geldi.

Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemi

Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemi

Şamil Tayyar, Reina saldırısı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

Adıyaman'da 5 emniyet amiri tutuklandı

Adıyaman'da 5 emniyet amiri tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında Adıyaman'da operasyon düzenlendi.

Altıntaş'ın cenazesini kimse teslim almadı

Altıntaş'ın cenazesini kimse teslim almadı

Rus elçiyi öldüren polis memuru Mert Altıntaş ile ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya