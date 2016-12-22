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Ağrı Belediyesi Eş Başkanı gözaltına alındı

Ağrı Belediyesi Eş Başkanı gözaltına alındı.18868
  • Giriş : 22.12.2016 / 12:07:00
  • Güncelleme : 22.12.2016 / 18:37:29

Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Mukaddes Kubilay'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

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Ülkenin dört bir yanında yuvalanan teröristlere karşı güvenlik güçlerinin başlattığı terör operasyonları başarı ile devam ediyor.

Terör soruşturması kapsamında ise hakkında yakalama kararı bulunan Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Mukaddes Kubilay gözaltına alındı.

Kubilay’ın Ağrı Belediyesi’nde çalışan bir personelin İzmir Torbalı’da oturan akrabalarının evine geldiği tespit edildi. Gözaltına alınan Kubilay’ın Ağrı Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi

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