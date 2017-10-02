Facebook Twitter Rss

Ağrı'da çatışma: 5'i öldürüldü

Ağrı'da çatışma: 5'i öldürüldü.18218
  • Giriş : 02.10.2017 / 09:51:00

Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde süren operasyonlarda, eli kanlı terör örgütü PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı, operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Öte yandan, bölücü terör örgütü mensuplarına ait ana silah deposu mağara tespit edilerek 45 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet biksi makineli tüfek, 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği ve bir adet RPG-7 roketatar ele geçirildi.

TRT

Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Toroğlu: Fırat Aydınus eyyamın kralını yaptı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Adil Öksüz'ü arayan ekip dağıtıldı

Adil Öksüz'ü arayan ekip dağıtıldı

FETÖ'nün kritik isimlerinden Adil Öksüz'ü arayan ekip dağıtıldı.

Murat Başoğlu el ele yakalandı

Murat Başoğlu el ele yakalandı

Ensest skandalı ile herkesi şoke eden Murat Başoğlu'nun hayatında yeni gelişmeler yaşanıyor.

 

Kütahya'da minibüs kaza yaptı, 9 kişi yaralandı

Kütahya'da minibüs kaza yaptı, 9 kişi yaralandı

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Taksim'de şemsiye satıcıları birbirine girdi!

Taksim'de şemsiye satıcıları birbirine girdi!

İstanbul Taksim'de şemsiye satışı yapmak isteyen satıcılar birbirlerine girdi.

 

Baz istasyonu için 3'te 2 yetecek

Baz istasyonu için 3'te 2 yetecek

Baz istasyonunun binaya kurulumu için kat maliklerinin tamamı yerine 3’te 2’sinin onayı yetecek.

Bir iddia daha yalan çıktı!

Bir iddia daha yalan çıktı!

Emrah Serbes’in yaptığı kazada yanındaki Kenan Doğru’nun "Otomobilin arka lambaları silikti” iddiası


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya