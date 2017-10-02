Ağrı'da çatışma: 5'i öldürüldü
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde süren operasyonlarda, eli kanlı terör örgütü PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı, operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Öte yandan, bölücü terör örgütü mensuplarına ait ana silah deposu mağara tespit edilerek 45 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet biksi makineli tüfek, 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği ve bir adet RPG-7 roketatar ele geçirildi.
TRT
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