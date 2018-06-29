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Ağrı'da feci kaza: 2 çocuk hayatını kaybetti

Ağrı'da feci kaza: 2 çocuk hayatını kaybetti.17085
  • Giriş : 29.06.2018 / 16:35:00

Ağrı'nın Tutak ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi.

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Ağrı'nın Tutak ilçesinde korkunç kaza. M.N.K. yönetimindeki hayvan yüklü kamyonet ile K.E. yönetimindeki otomobilin çarpışması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Otomobilde yer alan 2 yaşındaki M.S. olay yerinde hayatını kaybetti, her iki aracın sürücüleri ile otomobildeki bir kadın ile 3 yaşındaki O.S. yaralandı.

Yaralılardan O.S. kaldırıldığı Ağrı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar Ağrı Devlet Hastanesi ve Tutak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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