Ağrı'da feci kaza: 2 çocuk hayatını kaybetti
Ağrı'nın Tutak ilçesinde korkunç kaza. M.N.K. yönetimindeki hayvan yüklü kamyonet ile K.E. yönetimindeki otomobilin çarpışması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Otomobilde yer alan 2 yaşındaki M.S. olay yerinde hayatını kaybetti, her iki aracın sürücüleri ile otomobildeki bir kadın ile 3 yaşındaki O.S. yaralandı.
Yaralılardan O.S. kaldırıldığı Ağrı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralılar Ağrı Devlet Hastanesi ve Tutak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
NTV
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