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Ağrı'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti.17085
  • Giriş : 30.12.2017 / 13:56:00

Ağrı-Van karayolu Hamur ilçesi yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.

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Büyüyen Beşik

Ağrı-Van karayolu Hamur ilçesi yakınlarında N.G. yönetimindeki 63 N 1635 plakalı tır, karşı istikametten gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen 04 DD 003 plakalı araca çarptı.

Otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü N.G. gözaltına alındı.

TRT

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