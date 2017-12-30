Ağrı'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Ağrı-Van karayolu Hamur ilçesi yakınlarında N.G. yönetimindeki 63 N 1635 plakalı tır, karşı istikametten gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen 04 DD 003 plakalı araca çarptı.
Otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü N.G. gözaltına alındı.
TRT
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