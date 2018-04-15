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Ağrı'da operasyon: 8 terörist daha öldürüldü

Ağrı'da operasyon: 8 terörist daha öldürüldü.23071
  • Giriş : 15.04.2018 / 16:03:00

Ağrı Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 8 terörist öldürüldü.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,  Ağrı İl Jandarma  Komutanlığı unsurlarınca, Doğubayazıt ilçesi Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirildi.

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