Ağrı'da operasyon: 8 terörist daha öldürüldü
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Doğubayazıt ilçesi Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirildi.
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