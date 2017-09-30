Ağrı'dan acı haber: 4 şehit!
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yuvalanan terör örgütü PKK mensuplarına yönelik güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda çıkan çatışma sonucu 2 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit düştü.
Olay, Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik Beldesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Irak sınırında operasyona giden koruculara, bir grup PKK'lı terörist tarafından ateş açıldı. İlk ateşte güvenlik korucusu İslam İrez şehit olurken, 1 korucu da yaralandı. Yaralı korucu helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi Güngören Köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker ile 1 güvenlik korucusunun daha şehit olduğu, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar, helikopterlerle çatışma bölgesinden alınarak Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Böylece, bugün aynı bölgede çıkan çatışmalarda, 2'si asker, 2'si güvenlik korucusu, 4 güvenlik görevlisi şehit olurken, 8 güvenlik görevlisi de yaralandı.
10'A YAKIN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Çatışmada 10'a yakın teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi. Bölgede sürdürülen operasyonların devam ettiği ifade edildi.
AFYONKARAHİSAR’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 27 yaşındaki Ramazan Bağlan'ın Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesi'nde oturan ailesine şahadet haberi ulaştı.
Uzman çavuş Ramazan Bağlan'ın şehit olduğu haberini, Sinanpaşa İlçesi Kırka Beldesi'nde oturan ailesine Sinanpaşa Kaymakam Vekili Kerem Türker, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve askeri erkan verdi. Acı haberi alan baba İsmail ve anne Hüsna Bağlan, gözyaşlarına boğuldu. Evli ve 1 kız çocuğu babası olan Ramazan Bağlan'ın babaevi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları gözyaşı dökerken, sağlık ekipleri de evde hazır bekletildi.
HÜRRİYET
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