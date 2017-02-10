Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4.5'lik deprem
Ağrı'nı Eleşkirt ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem bölgede yaşayan vatandaşların korkulu anlar yaşamasına neden oldu. Olayda can ve mal kaybı olmadığı açıklanırken Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, merkez üssü olan Eleşkirt’e 16 kilometre uzaklıktaki Çatalpınar köyünde, bugün saat 15.27’de deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olan 4.5 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını korkuttu. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybına yol açmadı.
DİĞER HABERLER
Murat Yıldırım: Erdoğan benim babam!
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, referandum ile ilgili kararını açıkladı.
YSK Başkanı'ndan referandum açıklaması
YSK Başkanı Sadi Güven'den referandum ile ilgili açıklama geldi.