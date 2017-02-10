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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4.5'lik deprem

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4.5'lik deprem.13895
  • Giriş : 10.02.2017 / 16:14:00

Ağrı'nı Eleşkirt ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Ağrı'nı Eleşkirt ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem bölgede yaşayan vatandaşların korkulu anlar yaşamasına neden oldu. Olayda can ve mal kaybı olmadığı açıklanırken Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, merkez üssü olan Eleşkirt’e 16 kilometre uzaklıktaki Çatalpınar köyünde, bugün saat 15.27’de deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olan 4.5 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını korkuttu. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybına yol açmadı.

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