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Ahmedinejad, Trump'a seslendi: İsimleri açıkla

Ahmedinejad, Trump'a seslendi: İsimleri açıkla.14563
  • Giriş : 02.08.2018 / 11:09:00

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad, Trump'a seslendi.

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İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ABD'de ikamet eden 'Yeşil Kart' sahipleri ile ilgili seslendi.

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Trump, İran hükümet yetkililerinin yakınlarından Yeşil Kart sahibi olanların isimleri ve ABD'deki banka hesaplarının listesini yayımlayın" ifadelerini kullandı.

Ahmedinajad daha önce de Ayetullah Sadık Laricani'nin başkanlığını yaptığı Yargı Erki yetkililerini yolsuzluk yapmakla suçlamış, bunun üzerine İran medyasında hükümet yetkililerine yakın bazı kişilerin ülke dışına döviz kaçırdığına yönelik iddialar gündeme gelmişti.

Son yıllarda İran hükümetini hedef alan açıklamalar yapmaktan geri durmayan Ahmedinejad'ın iki yardımcısı Hamid Bakayi ile İsfendiyar Rahim Meşai yolsuzluk suçlamasıyla halen tutuklu durumda.

İki gün önce Ahmedinejad ve kendisine yakın isimler, İçişleri Bakanlığı'na başvurarak ülkedeki durumu protesto etmek için gösteri izni istemişti. Ahmedinejad'ın izin talebine henüz yanıt verilmedi.

NTV

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