Facebook Twitter Rss

Ahmet Çakar: Alex haindir, yıkın heykelini

Ahmet Çakar: Alex haindir, yıkın heykelini.23552
  • Giriş : 20.03.2018 / 15:44:00

Ahmet Çakar, Eski Fenerbahçeli Alex de Souza ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Eski Fenerbahçeli Alex de Souza ile ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yer almayı başaran Brezilyalı yıldız Alex de Souza'nın Türkiye ziyareti gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Alex geride kalan hafta sonu İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray derbisini Ülker Stadyumu'nda Sadettin Saran'ın locasında takip etmişti.

Alex'in gelişi sarı lacivertli taraftarlar tarafından mutlulukla karşılanırken başkan Aziz Yıldırım bu durumdan hoşnut olmamıştı. Konuyla ilgili olarak konuşan Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, geceye damga vuran sözler söyledi.

'Yıkın heykelini!'

Çakar, "Alex'in Yoğurtçu Parkı'ndaki heykeli yıkılmalıdır. Alex artık bir Fenerbahçe hainidir. Buraya bazı mihraklar tarafından getirilmiş bir haindir. Artık efsane değil bir kestanedir" suçlamasında bulundu.

Ahmet Çakar'ın bu ithamına yanıt yine eski bir Fenerbahçeli yıldız Abdülkerim Durmaz'dan geldi. Durmaz şu sözleri sarfetti:

"Alex, ben ve benim gibi milyonlarca Fenerbahçe taraftarının kırmızı çizgisidir. Alex'e asla laf ettirmem. Ne demek heykel yıkılsın. Olabilir mi böyle bir şey. Yeter yahu."

"Gelmeyeceğim artık bu programa, yeter. Ben Aziz Yıldırım ile Fenerbahçeli olmadım. Ben Cemil Turan ile, Alpaslan Eratlı ile Fenerbahçeli oldum... "

FANATİK

Beşiktaş Başkanı: Şampiyonluğu alacağız

TEM Otoyolu'nda araç alev alev yandı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz ile ilgili yeni açıklama geldi.

Beşiktaş Başkanı: Şampiyonluğu alacağız

Beşiktaş Başkanı: Şampiyonluğu alacağız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımı ile ilgili açıklama yaptı.

 

Aykut Kocaman sezon sonu gönderiliyor

Aykut Kocaman sezon sonu gönderiliyor

Teknik adam Aykut Kocaman'ın sezon sonu gönderileceği iddia edildi.

Beşiktaşlı Caner, Şenol Güneş'i çıldırttı

Beşiktaşlı Caner, Şenol Güneş'i çıldırttı

Beşiktaşlı oyuncu Caner Erkin ile Şenol Güneş'in arası yine gerildi.

 

Beşiktaş'a kötü haber! Ünlü oyuncu sakatlandı

Beşiktaş'a kötü haber! Ünlü oyuncu sakatlandı

Beşiktaşlı yıldız oyuncu Alvaro Negredo'dan kötü haber geldi.

Beşiktaş fırsat tepti: 1-0

Beşiktaş fırsat tepti: 1-0

Beşiktaş bu akşam Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya