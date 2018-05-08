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Ahmet Çakar: Beşiktaş hükmen mağlup olmalı

Ahmet Çakar: Beşiktaş hükmen mağlup olmalı.39303
  • Giriş : 08.05.2018 / 09:48:00

Ahmet Çakar, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında konuştu.

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Sivri dilli Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında yaptığı açıklamasında Beşiktaş'ın hükmen mağlup kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Ahmet Çakar, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayla ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın sahasında Kayserispor'u 2-0 yendiği maçta kural hatası yapılıp yapılmadığı sorusu kafaları karıştırdı.

Önceki hafta Galatasaray maçında kırmızı kart gören Dusko Tosic'in sahada olmasına dikkat çeken Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın 3-0 hükmen yenik sayılması gerektiğini söyledi.

'MAÇ OYNANMADI'

Oynanmamış maçta ceza çekilemeyeceğini dikkat çeken Çakar 'Beşiktaş'ın bugün hükmen mağlup olması lazım. Beşiktaş - Galatasaray maçında Dosko Tosic kırmızı kart gördü. Bugün nasıl oynadı? Oynanmamış maçın cezası geçiremesiniz. Oynanmamış bir maç. Maç başlasa olur. Oynanmamış maçta ceza çekme kabul edilemez.' diye konuştu.

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