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Ahmet Çakar'dan olay mesaj: Ağlamaklı oldu

Ahmet Çakar'dan olay mesaj: Ağlamaklı oldu.39303
  • Giriş : 05.05.2018 / 08:33:00

Sivri dilli futbol yorumcusu Ahmet Çakar, yine bomba etkisi yaratacak bir açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Eski hakem ve spor eleştirmeni Ahmet Çakar, Medipol Başakşehir-Sivasspor maçı sonrası Ssmet Aybaba ile ilgili çarpıcı bir yorum yaptı.

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Başakşehir Sivasspor karşılaşması sonrası attığı twit ile yine olay oldu. Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın ruh haline dair yorumlarda bulundu.

Çakar, attığı twitte: ''Başakşehir stadında 40 yıllık Futbol hayatımda görmediğim bişeyi gördüm.Sivas son saniyede golü attı ama hocası Samet aybaba nın suratı ağlamaklı oldu.....'' ifadelerini kullandı.

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