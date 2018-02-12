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Ahmet Çakar'dan Volkan'a küfür tepkisi

Ahmet Çakar'dan Volkan'a küfür tepkisi.39303
  • Giriş : 12.02.2018 / 09:22:00

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, ettiği küfür nedeniyle Volkan'a tepki gösterdi.

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Uzun yıllardır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan deneyimli file bekçisi Volkan Demirel'in yardımcı hakeme küfretmesi Ahmet Çakar'ı kızdırdı.

 Sarı-lacivertlilerin kalecisi Volkan Demirel'in "Senin ben a... k..." şeklinde ifadeler kullandığı iddia edilirken, bu görüntü bir anda en çok konuşulan konulardan oldu.

Karşılaşmanın sonunda Volkan Demirel'in tepkisiyle ilgili olarak eski hakem Ahmet Çakar'dan da flaş bir açıklama geldi. Ahmet Çakar, "TFF'yi ve kurullarını göreve davet ediyorum; Caner'e küfüründen dolayı ceza veren TFF, bu gece benim yan hakemime 'a.... k....' diyen Volkan Demirel'e ne ceza verecek?" şeklinde açıklama yaptı.

Volkan Demirel'in maçın yardımcı hakemine küfür ettiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada konuşulması üzerine basın toplantısında bir soru soruldu.

Karşılaşma sonrası konuşan Volkan Demirel, "Benim söylediklerim önemli değil. Maç içinde kötü niyetle yapmıyoruz. Kendi kendime söylediğim şeyler. Kimseye bir art niyet yoktur. Bazen ister istemez bir şeyler çıkıyor ağzımızdan." dedi.

Sözlerine devam eden deneyimli file bekçi, "Yanlış bir sollama yapıldığında bir şey demiyor musun? Her oyuncunun ağzına kamera sokarsan, bunu her oyuncu söyler. Özür dilenecek bir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.

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