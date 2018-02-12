Ahmet Çakar'dan Volkan'a küfür tepkisi
Uzun yıllardır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan deneyimli file bekçisi Volkan Demirel'in yardımcı hakeme küfretmesi Ahmet Çakar'ı kızdırdı.
Sarı-lacivertlilerin kalecisi Volkan Demirel'in "Senin ben a... k..." şeklinde ifadeler kullandığı iddia edilirken, bu görüntü bir anda en çok konuşulan konulardan oldu.
Karşılaşmanın sonunda Volkan Demirel'in tepkisiyle ilgili olarak eski hakem Ahmet Çakar'dan da flaş bir açıklama geldi. Ahmet Çakar, "TFF'yi ve kurullarını göreve davet ediyorum; Caner'e küfüründen dolayı ceza veren TFF, bu gece benim yan hakemime 'a.... k....' diyen Volkan Demirel'e ne ceza verecek?" şeklinde açıklama yaptı.
Volkan Demirel'in maçın yardımcı hakemine küfür ettiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada konuşulması üzerine basın toplantısında bir soru soruldu.
Karşılaşma sonrası konuşan Volkan Demirel, "Benim söylediklerim önemli değil. Maç içinde kötü niyetle yapmıyoruz. Kendi kendime söylediğim şeyler. Kimseye bir art niyet yoktur. Bazen ister istemez bir şeyler çıkıyor ağzımızdan." dedi.
Sözlerine devam eden deneyimli file bekçi, "Yanlış bir sollama yapıldığında bir şey demiyor musun? Her oyuncunun ağzına kamera sokarsan, bunu her oyuncu söyler. Özür dilenecek bir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Messi: Neymar gittikten sonra düzeldik
Barcelona'da top koşturan Messi, eski takım arkadaşı ile ilgili açıklama yaptı.
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan kararı!
Teknik direktör Aykut Kocaman, Ozan Tufan ile ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaş'ta Talisca operasyonu başladı!
Beşiktaş'ta golcü oyuncu Anderson Talisca için operasyon başlatıldı.
Fenerbahçe kritik maçtan 3 puan çıkardı!
Sarı lacivertli ekip, 3 puanı atılan muhteşem 2 golle kazandı.
G.Saraylı Belhanda: Beni Beşiktaş'a götürün!
Galatasaralı oyuncu Belhanda ile ilgli çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Arda Turan'dan Zeytin Dalı için açıklama
Golcü oyuncu Arda Turan'dan Afrin operasyonu açıklaması geldi.