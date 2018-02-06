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Ahmet Çakar'ın sözleri Beşiktaşlıları kızdıracak

Ahmet Çakar'ın sözleri Beşiktaşlıları kızdıracak.39303
  • Giriş : 06.02.2018 / 08:08:00

Sivri dilli yorumcu Ahmet Çakar'ın sözleri Beşiktaşlıları kızdıracak.

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Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan programında Beşiktaşlıları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar ise Beşiktaşlıları kızdaracak açıklamalara imza attı.

Ahmet Çakar programda, "Türkiye'de 2 büyük takım var, 5 de şampiyon vardır." yorumunu yaptı.

Bu sözler üzerine programın bir diğer yorumcusu Sinan Engin araya girdi ve, "Beşiktaş hepsinin abisidir." ifadelesiyle Ahmet Çakar'a yanıt verdi.

Programa damga vuran olay Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu'nun programın sunucusu Ertem Şener ile konuşarak Ahmet Çakar'a verdiği cevap oldu.

Uslu'nun Çakar'ı hedef alarak, "Selam söyle su içsin biraz, ağzı niye köpürüyor.  Bana niye saldırıyor anlamıyorum. Oysa ki beni çok sever ben de onu severim. Birlikte çok yürüyüş yaptık." ifadelerini kullandığı ifade edildi.

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