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Ahmet Hakan'a Erdoğan cezası

Ahmet Hakan'a Erdoğan cezası.19791
  • Giriş : 12.01.2017 / 09:40:00

Ahmet Hakan, 'hakaret' suçundan 90 gün adli para cezasına çarptırıldı.

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Ünlü gazeteci Ahmet Hakan, 10 ayrı köşe yazısından ceza yedi. yazdığı 8 köşe yazısında Reza Zarrab'a, 2 ayrı yazısında ise Latif Erdoğan'a hakaret eden gazeteciye mahkemeden ceza geldi.

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasında kararı açıklayan hâkim Aşkın Kocamanoğlu, sanık Ahmet Hakan Çoşkun'un Rıza Sarraf'a "hakaret'' suçundan 90 gün adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Ceza suç basın yoluyla işlendiği için 105, zincirleme işlendiği için de 131 güne çıkarıldı. Böylece Ahmet Hakan Coşkun günlüğü 20 liradan 2 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanık Ahmet Hakan Çoşkun, Latif Erdoğan'a basın yoluyla zincirleme şekilde hakaret ettiği için de 131 gün adli para cezasına çarptırıldı.

Ceza günlüğü 20 liradan 2 bin 620 lira adli para cezasına çevirdi.

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