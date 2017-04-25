Ahmet Hakan'dan ağır küfür
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cem Küçük'ün ismini vermeden Küçük hakkında sert sözler sarfetti, Hakan, İslamcının sağının solunun belli biri olduğunu, tetikçiliğin ise kıvrak bir yavşaklık olduğunu belirtti.
Hakan'ın 'İslamcı mı, tetikçi mi? Tabii ki İslamcı!' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:
"İslamcı katılsanız da katılmasanız da bir fikir sahibidir… Tetikçi ise sadece sahibinin sesidir.
İslamcıyla fikir tartışması yapılır… Tetikçi ise üzerinize sadece çamur sıçratır…
İslamcı sağı solu, başı sonu belli biridir… Tetikçi ise boz bulanık, kıvrak bir yavşaktır…
İslamcının doğru yanlış idealleri vardır… Tetikçinin ise sahibi ya da sahipleri…
İslamcının elinden, dilinden emin olabilirsin… Tetikçinin ise hiçbir şeyinden…
İslamcı düşüncesini söyler… Tetikçi ise tehdit eder…
İslamcı kendine güvenerek meydan okur… Tetikçi ise ağababalarına güvenerek meydan okur…
İslamcı egemen başkasıyken de İslamcıdır… Tetikçi ise egemen kimse orada olur.
İslamcıya sırtını dönersin… Tetikçiye karşı ise hep tetikte olursun.
İslamcı kıyasıya mücadele edeceğin siyasi hasmın olabilir… Tetikçi ise ne zaman nereden vuracağı belli olmayan kalleştir."
NE OLMUŞTU?
İsrail baskınıyla dokuz kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara'dakilere yönelik ‘manyaklar' sözlerini sarfeden Küçük, kendisine tepki gösterenlerin İslamcı değil, ‘sahtekar' olduğunu savunmuştu.
Küçük, Diken yazarı Levent Gültekin ve Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı hedef alarak "Aslında bu ithal fanatiklerin gerçek fikirlerini dostları Levent Gültekin ifade eder. Gültekin bunların aynasıdır. İslam düşmanı Cem Mumcu'ya abiciğim diyen ithal ezik fanatik de İslamcı değildir. Bunlar atanamamış Ahmet Hakan'dırlar. Hepsinin idolü Ahmet Hakan'dır. Atanamayınca radikal ‘İslamcı' takılıyorlar. Anadolu Ajansı'ndan kovulmuş ve laikler karşısında ezik adam da İslamcı değildir. Bunlar Aydın Doğan ile değil mümin kardeşleriyle mücadele eden, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ı satan zavallı takımdır" ifadelerini kullanmıştı.
HÜRRİYET
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